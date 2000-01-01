26.12 16:52 MIGnews.com

Саар: уничтожить военные объекты ХАМАСа в Газе - наш долг

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В среду, 25 декабря, депутат "Ликуда" Гидеон Саар написал в Твиттере призыв к уничтожению объектов ХАМАСа в Газе."Я повторяю свою позицию: должен быть достигнут широкий национальный консенсус в отношении демонтажа военной инфраструктуры ХАМАСа и Исламского джихада в Газе. Это наш долг перед нашими гражданами на юге. И чем скорее, тем лучше."Саар бросит вызов премьер-министру Биньямину Нетаниягу во время праймериз для руководства "Ликуда" в четверг.