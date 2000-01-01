Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Саар: уничтожить военные объекты ХАМАСа в Газе - наш долг | Фото:26.12 16:52   MIGnews.com

Саар: уничтожить военные объекты ХАМАСа в Газе - наш долг

В среду, 25 декабря, депутат "Ликуда" Гидеон Саар написал в Твиттере призыв к уничтожению объектов ХАМАСа в Газе.

"Я повторяю свою позицию: должен быть достигнут широкий национальный консенсус в отношении демонтажа военной инфраструктуры ХАМАСа и Исламского джихада в Газе. Это наш долг перед нашими гражданами на юге. И чем скорее, тем лучше."

Саар бросит вызов премьер-министру Биньямину Нетаниягу во время праймериз для руководства "Ликуда" в четверг.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:28
Нир Баркат: Саару нужно подумать, как "Ликуду" выиграть
17:05
Явка на праймериз в "Ликуде" резко увеличилась
16:30
Явка на праймериз в "Ликуде" составила 15,2%
16:09
В Кфар-Ярки ищут пропавшего подростка: смыло наводнением
15:57
Джонсон назвал невозможной перезагрузку отношений с РФ
15:36
Сирия: произошло столкновение между войсками России и США
14:40
Во Франции десятки людей отравились газом на мессе в церкви
14:29
Мать задавившего велосипедистов упала в обморок в суде
14:09
Иран снова ограничил доступ в Интернет
14:04
Тегеран созывает союзников
13:39
Мужчину смыло наводнением на севере Израиля
13:37
Конфликт соседей. Подробности трагедии в Хар-Хома
13:11
Талибы выкрали 27 активистов "Движения за мир"
13:08
Турция сама не справляется с потоком беженцев из Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus