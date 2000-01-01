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Нетаниягу: тот кто стрелял в последний раз уже не с нами 26.12 07:14   MIGnews.com

Нетаниягу: тот кто стрелял в последний раз уже не с нами

Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступавший в Ашкелоне во время ракетного обстрела из Газы примерно через 15 минут после сирен тревоги вернулся на сцену. 

Нетаниягу сказал: "Тот человек, который стрелял в последний разу - уже не с нами. Те люди который сделали это сейчас, должны начать укладывать свои чемоданчики”.

Нетаниягу говорил о командире Исламского джихада Бахе аль-Ата, ликвидированном в сентябре. Вчера, 25 декабря, начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави сообщил, что Аль-Ата “стоял за 90% обстрелов в прошлом году”.

На настоящий момент ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственности за обстрел.


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