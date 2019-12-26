26.12 07:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам ХАМАСа

#فيديو لحظة قصف طائرات الاحتلال لموقع البحرية غرب مدينة غزة pic.twitter.com/s9O16Jahvq — وكالة شهاب (@ShehabAgency) December 26, 2019

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в ответ на ракетный обстрел Ашкелона вечером 25 декабря самолеты и вертолеты израильской армии атаковали несколько военных объектов ХАМАСа на территории Газы.Палестинское агентство Шехаб сообщило об израильских ударах в районе Хан Юнис около 01:00.Шехаб сообщил о том, что бомбардировке подвергся “объект Сопротивления”.Власти Газы сообщили, что атакованные объекты были пусты и в результате бомбардировок никто не пострадал.Пресс-представитель ЦАХАЛа заявил: “Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что случается в Газе и за ее пределами и ответит за любые акции против граждан Израиля”.