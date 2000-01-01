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`В Газе рано или поздно начнется операция` | Фото:26.12 12:29   MIGnews.com

"В Газе рано или поздно начнется операция"

Министр Офир Акунис прокомментировал обстрел Израиля из Газы в направлении Ашкелона, и то, что там находился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"В Газе рано или поздно понадобится крупная и сложная военная операция. Мы стремимся к миру и вместо этого получаем либо террористов-смертников, либо ножи, либо обстрелы", - сказал Акунис в интервью Kann News.

Он сказал: "Вы должны разговаривать с террористическими организациями на их языке. Прежде всего, нанести очень сильный удар, от которого они не оправятся в течение многих лет."

Министр также высказался о праймериз "Ликуда" и подтвердил свою поддержку премьер-министра.

"Я никогда не говорил, что амбиции Саара нелегитимны, но как политик и министр я должен занять позицию. Мы отдаем Нетаниягу честь за то, что он сделал и сделает.", - сказал Акунис.

С другой стороны, мэр Рамат-Ган-Кармела Шама Коэн, который поддерживает Гидеона Саара, сказал: "Другой опрос показывает, что национальный лагерь во главе с Нетаниягу получит значительно меньше. Даже в этом лагере, как считают многие, - это его последний шанс."

"В "Кахоль Лаван" молятся, чтобы Нетаниягу остался. Сегодня он их актив, он знамя, которое объединяет их", - комментирует Шама Коэн.


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