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Зажигательные устройства из Газы будут уничтожать лазерами | Фото:26.12 11:30   MIGnews.com

"Световой Клинок" - оружие против поджигателей Газы

Полиция разработала систему защиты на основе лазера. Технология похожа по существу на систему ПРО "Железный купол" и предназначенную для того, чтобы воспрепятствовать зажигательным воздушным шарам и беспилотникам, выпущенным из Газы в направлении Израиля.

Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Лазерная система известна как "Световой клинок". В полиции заявляют, что они первые в мире продемонстрировали работоспособность по взрыву воздушных шаров и дронов.

Пограничный патруль и Департамент развития средств полиции - в сотрудничестве с компанией Optidefence разработали эту систему для оперативного перехвата.

Разработка началась около года назад под руководством командующего пограничной полиции Яакова Шабтая. Он принял технологическое решение, предложенное тремя экспертами в области электрооптики и лазерных технологий. При содействии Департамента технологического развития полиции он создал оперативную модель в течение восьми дней.

Кроме того, помощь оказали Департамент развития инфраструктуры ЦАХАЛа, Отдел военных технологий и частные инвесторы.


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