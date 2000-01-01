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Задержаны четыре араба по обвинению в терроризме | Фото: Thinkstock26.12 08:21   MIGnews.com

Задержаны четыре араба по обвинению в терроризме

В ходе совместного ночного рейда ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции были арестованы четыре араба, которые находятся в розыске по различным обвинениям. Обвиняемых задержали в понедельник, 26 декабря, на Западном берегу.

Власти заявили, что подозреваемые были задержаны за участие в террористической группировке ХАМАС, а также в жестоких столкновениях против израильских сил безопасности.

В то же время, подразделение ЦАХАЛа прибыло навести порядок на могиле Иосифа в Шхеме, после того, как там начались беспорядки. В Шхем прибыли более 1500 человек, чтобы помолится намогиле Иосифа.
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