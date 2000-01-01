26.12 08:21 MIGnews.com

Задержаны четыре араба по обвинению в терроризме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе совместного ночного рейда ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции были арестованы четыре араба, которые находятся в розыске по различным обвинениям. Обвиняемых задержали в понедельник, 26 декабря, на Западном берегу.Власти заявили, что подозреваемые были задержаны за участие в террористической группировке ХАМАС, а также в жестоких столкновениях против израильских сил безопасности.В то же время, подразделение ЦАХАЛа прибыло навести порядок на могиле Иосифа в Шхеме, после того, как там начались беспорядки. В Шхем прибыли более 1500 человек, чтобы помолится намогиле Иосифа.