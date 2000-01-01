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Палестинцы: Керри предложит границы 67-го года 26.12 10:08   MIGnews.com

Палестинцы: Керри предложит границы 67-го года

В палестинской прессе опубликована информация о том, что в следующем месяце госсекретарь Джон Керри выступит с новой дипломатической инициативой с целью разрешения палестино-израильского конфликта.

Газета Al-Quds пишет, что Керри предложит подробный документ, в котором будет описано создание палестинского государства “в границах 1967 года”. При этом предусматривается серия обменов территориями, в результате которой 80% израильских поселенцев окажутся на территории, находящейся в рамках израильского суверенитета.

Программа требует от палестинцев признать Израиль в качестве еврейского Государства, а от Израиля - признать палестинское государство со столицей в Иерусалиме.
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