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В израильской больнице умер террорист ФАТХа | Фото:26.11 09:45   MIGnews.com

В израильской больнице умер террорист ФАТХа

Во вторник, 26 ноября, в больнице "Асаф а-Рофе" умер террорист Сами Абу Диак в 38 лет, который был активистом "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ). Он получил три пожизненных срока и 30 лет дополнительно за убийства троих израильтян, похищение людей и покушения на убийство.

Сами Абу Диак родом из Силат ад-Дар (около Дженина) был арестован в июле 2002 года. Пять лет назад назад ему диагностировали рак кишечника, в связи с чем было начато лечение.

Управление по делам заключенных Палестинской администрации обвиняло израильских врачей в халатности и через международные структуры добивалось освобождения террориста.


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