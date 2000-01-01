26.11 09:45 MIGnews.com

В израильской больнице умер террорист ФАТХа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 26 ноября, в больнице "Асаф а-Рофе" умер террорист Сами Абу Диак в 38 лет, который был активистом "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ). Он получил три пожизненных срока и 30 лет дополнительно за убийства троих израильтян, похищение людей и покушения на убийство.Сами Абу Диак родом из Силат ад-Дар (около Дженина) был арестован в июле 2002 года. Пять лет назад назад ему диагностировали рак кишечника, в связи с чем было начато лечение.Управление по делам заключенных Палестинской администрации обвиняло израильских врачей в халатности и через международные структуры добивалось освобождения террориста.