26.11 19:42 MIGnews.com

Аббас: выборы состоятся, даже если Израиль против

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Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что выборы обязательно состоятся, как только будет получено согласие ХАМАСа.По его словам, это произойдет, даже если Израиль будет против."Выборы состоятся, если будет согласие ХАМАС. После этого, мы проведем соответствующие контакты с израильтянами, но несмотря на их позицию, мы полны решимости скорее определиться с парламентскими и президентскими выборами", – сказал он.По словам Аббаса, весь мир якобы на стороне ПА, о чем можно было услышать в кулуарах ООН, Европе и России. Он также уточнил, что переговоры с лидерами ХАМАСа уже ведутся."Из-за ХАМАСа мы были вынуждены отложить выборы. Моего преемника изберет народ. Что касается меня как члена ФАТХ, движение само должно решить, кто будет после меня, или чью кандидатуру стоит выдвинуть", – подчеркнул он.