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На Западном берегу начались массовые демонстрации | Фото:26.11 14:39   MIGnews.com

На Западном берегу начались массовые демонстрации

На Западном берегу начались акции протеста и жестокие беспорядки как минимум в пяти местах в рамках "дня ярости" против изменения позиции США в отношении законности израильских поселений.

Митинги проводятся в Абу-Дис, Рахили на окраине Бейт-Лехема (Вифлеема), перекрестке возле Рамаллы, в Хевроне, и на контрольно-пропускном пункте на въезде в Тулькарм, согласно веб-сайту Ynet.

В отчете говорится, что в каждой демонстрации принимают участие от 200 до 500 человек.

Некоторые из них швыряют камни в израильских солдат и поджигают шины. Силы реагируют средствами борьбы с беспорядками.

Бунты также проводятся в знак протеста против смерти от рака Сами Абу Диака, палестинского заключенного, который отбывал три пожизненных заключения за участие в убийстве трех палестинцев, обвиняемых в сотрудничестве с израильскими службами безопасности.


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