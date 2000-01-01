26.10 19:13 MIGnews.com

Палестинцы бойкотируют антиизраильский план Штайе

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Палестинские фермеры, торгующие мясом на Западном берегу, объявили в субботу, 26 октября, ряд мер в знак протеста против решения премьер-министра Палестинской администрации прекратить ввоз домашнего скота из Израиля.По их словам, решение, принятое в середине октября, нанесло большой ущерб палестинским производителям и потребителям. Они призвали Штайе немедленно отменить это решение. Более 90% говядины, потребляемой на Западном берегу, происходят из Израиля.Решение Штайе является частью его плана "экономического разъединения" с Израилем, в который входит бойкотирование израильских больниц. "Решение Штайе было принято по просьбе палестинского министерства сельского хозяйства без какого-либо предварительного изучения и без нашего ведома", - сказал Омар ан-Набали, представитель палестинских торговцев. "Мы возлагаем на Министерство сельского хозяйства полную ответственность за этот кризис".Он сказал, что тысячи палестинских семей на Западном берегу потеряли свой единственный источник дохода.Аль-Набали добавил, что Израиль единственная возможная страна для импорта скота. Ожидается, что палестинские торговцы мясом также выступят перед офисами премьер-министра ПА в Рамалле в понедельник.Палестинские фермеры заявили, что решение Штайе служит интересам небольшого числа бизнесменов и наносит огромный ущерб мясной промышленности на Западном берегу. Правительство ПА, по их утверждению, стремится усилить монополию ограниченного числа импортеров на животноводческую отрасль на Западном берегу. Запрет уже поднял цену на говядину на Западном берегу на 20% и увеличил контрабанду.Израильские фермеры также протестуют против запрета Штайе, заявляя, что это стоит им больших финансовых потерь. Израильский общественний вещатель КАН сообщил в пятницу, что Израиль рассматривает возможность принятия ряда карательных мер против ПА в ответ на запрет, включая ограничение международной помощи на Западный берег и предотвращение экспорта палестинского оливкового масла и фиников в арабские страны.В пятницу Штайе сказал, что он полон решимости следовать своему плану. "Израиль должен заплатить цену за свою оккупацию", - объявил он. "В свете нынешнего политического тупика невозможно уступить статус-кво, навязанному оккупацией".Махмуд аль-Алул, заместитель председателя правящей фракции ФАТХ, заявил в субботу, что поддерживает бойкот израильской продукции. Он обвинил Израиль в "высасывании крови и ресурсов у палестинского народа". Он также заявил, что Израиль отправляет испорченные товары палестинцам, "которых он считает мусорной свалкой".