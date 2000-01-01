26.10 17:03 MIGnews.com

Аль-Ахбар: ХАМАС усилил слежку за силами ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





ХАМАС и другие террористические группировки усилили слежку за силами ЦАХАЛа и пришли в боевую готовность, ожидая ударов Израиля, сообщает ливанское издание "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники в "палестинском сопротивлении"."Израиль вновь угрожает безопасности Газы", пишет газета. Несмотря на то, что "марши возвращения" на границе были "относительно тихими". По словам источника, "резко возросла интенсивность полетов БПЛА-разведчиков над территорией Газы, а также пилотируемых самолетов-шпионов". В связи с чем, ХАМАС опасается точечных ликвидаций своих лидеров Израилем.На прошлой неделе, начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави описал сложившуюся ситуацию вокруг безопасности из-за напряженности в регионе. По словам Кохави, "на севере и на юге сложилась напряженная обстановка, которая может в любой момент скатиться к войне, несмотря на то, что наши враги на текущий момент в ней не заинтересованы".