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Аль-Ахбар: ХАМАС усилил слежку за силами ЦАХАЛа | Фото:26.10 17:03   MIGnews.com

Аль-Ахбар: ХАМАС усилил слежку за силами ЦАХАЛа

ХАМАС и другие террористические группировки усилили слежку за силами ЦАХАЛа и пришли в боевую готовность, ожидая ударов Израиля, сообщает ливанское издание "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники в "палестинском сопротивлении".

"Израиль вновь угрожает безопасности Газы", пишет газета. Несмотря на то, что "марши возвращения" на границе были "относительно тихими". По словам источника, "резко возросла интенсивность полетов БПЛА-разведчиков над территорией Газы, а также пилотируемых самолетов-шпионов". В связи с чем, ХАМАС опасается точечных ликвидаций своих лидеров Израилем.

На прошлой неделе, начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави описал сложившуюся ситуацию вокруг безопасности из-за напряженности в регионе. По словам Кохави, "на севере и на юге сложилась напряженная обстановка, которая может в любой момент скатиться к войне, несмотря на то, что наши враги на текущий момент в ней не заинтересованы".


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