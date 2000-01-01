26.09 17:47 MIGnews.com

В Шхеме прошла церемония выпуска заключенных-террористов

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Palestinian Медиа Watch (PMW) сообщает, что в Шхеме была проведена церемония выпуска из университетов для заключенных террористов.На церемонии президент открытого университета Аль-Кудс Юнес Амр и директор Комиссии по делам заключенных ООП Кадри Абу Бакр вручили дипломы родственникам заключенных-террористов.Заключенным разрешается осуществлять только определенные виды деятельности, разрешенные им в соответствии с израильским законодательством и правилами израильской пенитенциарной службы. Начиная с 2011 года, террористы не имеют права посещать курсы.Абу Бакр сказал: "Они [заключенные] вооружились желанием и решимостью и прошли путь борьбы с помощью знаний ... Они поступили в палестинские университеты [находясь в тюрьме]… В настоящее время зарегистрировано 1026 заключенных [из 5700] в палестинских университетах".На церемонии прозвучали экстремистские песни. Вот текст одной из песен:"Дайте мне автомат, чтобы я мог продолжатьНаша оккупированная земля не вернется без негоПулемет и пуля - сущность путиКто бы ни разрушил мой дом - мы будем стрелять в них."