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ЦАХАЛ провел подготовку на случай войны с Хизбаллой | Фото:26.09 17:15   MIGnews.com

ЦАХАЛ провел подготовку на случай войны с Хизбаллой

ЦАХАЛ завершает недельную программу для старших боевых офицеров, которая направлена на подготовку к войне против террористической группировки "Хизбалла" в Ливане. Во время программы, офицеры имели доступ к новейшим разведданным, методам ведения боевых действий и оперативным планам.

Тренировки включали в себя: симуляцию захвата ливанской деревни, действия внутри ливанского города, ликвидацию засад "Хизбаллы" и уничтожение ракет и пусковых установок террористической группы, утверждают в армии.

В подготовке приняли участие все офицеры армии из боевых подразделений выше звания подполковника.

"Цель этой сессии заключалась в том, чтобы дать базу знаний для командиров бригад и батальонов, чтобы обучать своих солдат самым точным способам для возможных боевых действий в Ливане", - говорят военные. Недельная учебная сессия была проведена на базе Эляким на севере Израиля. Ей руководила 36-я дивизия Северного командования и пехотная бригада Голани.

В дополнение к проведению практических упражнений, солдаты тренировались с очками виртуальной реальности и на сенсорных экранах, показывающих движения войск и сражения.




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