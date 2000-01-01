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ХАМАС согласен на национальное перемирие: о чем речь | Фото:26.09 15:02   MIGnews.com

ХАМАС согласен на национальное перемирие: о чем речь

Глава администрации ХАМАСа в Газе Исмаил Ханийя поддержал инициативу национального примирения, с которой выступили восемь действующих группировок.

"С учетом опасностей, стоящих на пути палестинского народа, национальное примирение – наш долг", – сказал он.

Ханийя высказал надежду, что ФАТХ тоже одобрит план и предпримет конкретные шаги по его реализации.

В основе плана национального примирения лежат соглашения между ФАТХом и ХАМАСом, подписанные в 2005-м, 2011-м и 2017 годах. Предлагается созвать руководящие органы Организации освобождения Палестины под председательством Махмуда Аббаса в октябре в Каире, где должна быть принята общая программа и избрано переходное правительство, которое подготовит проведение всеобщих выборов.

В программе прописано, что должно быть достигнуто палестинское единство, снята блокада Газы, проведена борьба с "евреизацией" Западного берега, создана положительная обстановка для проведения выборов. Парламентским завершением этого процесса призваны стать президентские и парламентские выборы в середине 2020 года.


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