Тайное оружие США: как Израиль может положить конец Ирану
Израиль имеет больше возможностей сокрушить экономику Ирана за сутки, чем все американские санкции вместе взятые.
Об этом говорится в статье известного журналиста New York Times Майка Эванса, опубликованной на The Jerusalem Post.
"Как? Путем бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов и портов этой страны. Любое нападение на Иран должно включать нанесение ущерба его флоту. Операция со стороны Израиля может охватывать остров Харк – место, откуда экспортируется иранская нефть и газ, или Бендер-Аббас – место, где расположен его порт. Инфраструктура Ирана также может стать целью. Закрытие воздушного пространства или военно-морская блокада усугубят ситуацию с иракской экономикой, которая и без того страдает. Кроме того, необходимо вывести из страны баллистические ракеты", – пришел к выводу журналист.
Он также обратил внимание, что Израиль владеет лучшими истребителями в регионе, а также новой сверхзвуковой противотанковой ракетой с точным наведением, которую могут использовать F-35. Ракета не будет обнаружена вражескими системами ПВО благодаря тому, что предназначена для запуска с дистанции в 150 км от цели.
По мнению Эванса, новое оружие легко поразит объекты и инфраструктуру Ирана, а среди целей могут оказаться авиационные и военно-морские базы, а также зенитные комплексы Ирана.
"Я считаю, что Иран пытается спровоцировать войну в Персидском заливе, главным образом, чтобы втянуть США и Израиль. Интересно отметить, что израильские партнеры, пытаясь обуздать Иран, подвергаются нападениям. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу изо всех сил пытается остаться у руля в Израиле. Президент Дональд Трамп постоянно подвергается нападкам со стороны либеральных левых в США после своего избрания. Президент Египта Абдель Фаттах Эль-Сиси подвергается атакам со стороны фракций в своей стране. И Саудовская Аравия подверглась прямому нападению на свои нефтяные месторождения, якобы от иранских ракет", – подчеркнул автор.
Он резюмировал, что очевидным решением в борьбе с иранским террором станет лишение его возможности продавать нефть, из-за чего экономика рухнет. А сделать это может Израиль, благодаря наличию мощного оружия.