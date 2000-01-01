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Тайное оружие США: как Израиль может положить конец Ирану | Фото:26.09 11:49   MIGnews.com

Тайное оружие США: как Израиль может положить конец Ирану

Израиль имеет больше возможностей сокрушить экономику Ирана за сутки, чем все американские санкции вместе взятые.

Об этом говорится в статье известного журналиста New York Times Майка Эванса, опубликованной на The Jerusalem Post.

"Как? Путем бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов и портов этой страны. Любое нападение на Иран должно включать нанесение ущерба его флоту. Операция со стороны Израиля может охватывать остров Харк – место, откуда экспортируется иранская нефть и газ, или Бендер-Аббас – место, где расположен его порт. Инфраструктура Ирана также может стать целью. Закрытие воздушного пространства или военно-морская блокада усугубят ситуацию с иракской экономикой, которая и без того страдает. Кроме того, необходимо вывести из страны баллистические ракеты", – пришел к выводу журналист.

Он также обратил внимание, что Израиль владеет лучшими истребителями в регионе, а также новой сверхзвуковой противотанковой ракетой с точным наведением, которую могут использовать F-35. Ракета не будет обнаружена вражескими системами ПВО благодаря тому, что предназначена для запуска с дистанции в 150 км от цели.

По мнению Эванса, новое оружие легко поразит объекты и инфраструктуру Ирана, а среди целей могут оказаться авиационные и военно-морские базы, а также зенитные комплексы Ирана.

"Я считаю, что Иран пытается спровоцировать войну в Персидском заливе, главным образом, чтобы втянуть США и Израиль. Интересно отметить, что израильские партнеры, пытаясь обуздать Иран, подвергаются нападениям. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу изо всех сил пытается остаться у руля в Израиле. Президент Дональд Трамп постоянно подвергается нападкам со стороны либеральных левых в США после своего избрания. Президент Египта Абдель Фаттах Эль-Сиси подвергается атакам со стороны фракций в своей стране. И Саудовская Аравия подверглась прямому нападению на свои нефтяные месторождения, якобы от иранских ракет", – подчеркнул автор.

Он резюмировал, что очевидным решением в борьбе с иранским террором станет лишение его возможности продавать нефть, из-за чего экономика рухнет. А сделать это может Израиль, благодаря наличию мощного оружия.


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