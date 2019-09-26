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Разведка: есть угроза нападения Ирана на Израиль | Фото:26.09 10:13   MIGnews.com

Разведка: есть угроза нападения Ирана на Израиль

Разведывательное подразделение ЦАХАЛа считает, что Иран может атаковать Израиль теми же ракетами, что и саудовские нефтяные объекты.

Об этом заявил глава исследовательского отдела военной разведки генерал Дрор Шалом в комментарии "Израиль Хайом". По его мнению, ракетный удар может быть нанесен по Израилю со стороны Ирака.

"Я считаю, это лишь вопрос времени. Это может быть ракета класса "земля-воздух", крылатые ракеты или беспилотники. У командующего силами КСИР генерала Касема Солеймани есть беспилотники, способные пролететь 1000-1200 километров, которые он использовал в Персидском заливе", – отметил Шалом.

По его словам, вероятность серьезного обострения отношений между Израилем и Ираном сейчас более высока, чем в прошлом.

"Мы приближаемся к войне. Мы находимся в опасном раунде с Ираном, и нам нужно крепко держать руль", – добавил он.


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