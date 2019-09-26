Разведка: есть угроза нападения Ирана на Израиль

Разведывательное подразделение ЦАХАЛа считает, что Иран может атаковать Израиль теми же ракетами, что и саудовские нефтяные объекты.
Об этом заявил глава исследовательского отдела военной разведки генерал Дрор Шалом в комментарии "Израиль Хайом". По его мнению, ракетный удар может быть нанесен по Израилю со стороны Ирака.
"Я считаю, это лишь вопрос времени. Это может быть ракета класса "земля-воздух", крылатые ракеты или беспилотники. У командующего силами КСИР генерала Касема Солеймани есть беспилотники, способные пролететь 1000-1200 километров, которые он использовал в Персидском заливе", – отметил Шалом.
По его словам, вероятность серьезного обострения отношений между Израилем и Ираном сейчас более высока, чем в прошлом.
"Мы приближаемся к войне. Мы находимся в опасном раунде с Ираном, и нам нужно крепко держать руль", – добавил он.