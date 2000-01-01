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Яалон: сирийцы и иранцы не заинтересованы в эскалации | Фото:26.07 10:04   MIGnews.com

Яалон: сирийцы и иранцы не заинтересованы в эскалации

Бывший министр обороны Моше Яалон заявил сегодня, что Сирия и Иран не заинтересованы в военном конфликте, сообщает в четверг, 26 июля Arutz Sheva.

"Я считаю, что совершенно правильным является решение взымать плату с ХАМАСа за запуски зажигательных воздушных шаров и змеев. Мы прекрасно понимаем, что за эти всем стоит террористическая группа в Газе", - отметил Яалон в интервью израильскому общественному радио.

Экс-министр обороны добавил: "Я не думаю, что есть организация, которая заинтересована в эскалации на севере. Сирийский режим и иранцы не заинтересованы в эскалации".


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