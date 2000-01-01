Яалон: сирийцы и иранцы не заинтересованы в эскалации
Бывший министр обороны Моше Яалон заявил сегодня, что Сирия и Иран не заинтересованы в военном конфликте, сообщает в четверг, 26 июля Arutz Sheva.
"Я считаю, что совершенно правильным является решение взымать плату с ХАМАСа за запуски зажигательных воздушных шаров и змеев. Мы прекрасно понимаем, что за эти всем стоит террористическая группа в Газе", - отметил Яалон в интервью израильскому общественному радио.
Экс-министр обороны добавил: "Я не думаю, что есть организация, которая заинтересована в эскалации на севере. Сирийский режим и иранцы не заинтересованы в эскалации".