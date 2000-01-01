Гилад Эрдан: Асад - враг, и мы его не любим

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан прокомментировал сегодня ситуацию в регионе, сообщает в четверг, 26 июля Arutz Sheva.
"То, что произошло вчера в Галилейском море, очень серьезно, но мы имеем дело с настоящим хаосом на нашей северной границе. Определение ЦАХАЛа и сдерживание сыграло важную роль в безопасности нашей территории", - заявил министр в интервью израильскому общественному радио.
"Сирийский президент Башар Асад является частью оси зла, и он является врагом Государства Израиль, и мы не хотим с ним сотрудничать ни в каких сферах. Мы ясно даем понять, что соглашения о перемирии десятилетия будут соблюдаться нами с большой осторожностью. Представители правительства уверены, что никакие иранские силы не легитимны на сирийской земле", - добавил Эрдан.