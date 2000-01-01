Ахед Тамими будет освобождена

17-летняя палестинка Ахед Тамими, которая была приговорена к восьми месяцам тюрьмы за провокационные акции против солдат ЦАХАЛа на Западном берегу, будет освобождена в воскресенье, сообщает в четверг, 26 июля The Times of Israel.
Пресс-секретарь Управления тюрем Израиля рассказал журналистам, что палестинский подросток будет выпущена вместе со своей матерью Нариман в воскресенье.
Собеседник издания отметил, что они будут выпущены на контрольно-пропускном пункте Джабара неподалеку от палестинского города Тулкарем.
Отец Тамими отказался комментировать эту информацию, добавив лишь, что он с нетерпением ждал освобождения своей дочери и супруги.
Напомним, 20 марта Ахед Тамими заключила в ходе закрытого судебного процесса сделку с прокуратурой, согласно которой срок ее заключения был сокращен в обмен на полное признание всех пунктов обвинения.
Ее осудили за то, что в декабре 2017 года она участвовала в провокационной акции против солдат ЦАХАЛа. Вместе с другими подростками они поддергивали офицеров, выкрикивали в их адрес ругательства, хватали за руки, пользуясь тем, что военнослужащие не станут отвечать детям.
Заметив включенную камеру одного из европейских телеканалов, Ахед Тамими дала пощечину солдату бригады "Гивати", после чего была задержана.
Отметим, что несовершеннолетняя палестинка согласилась признать все 4 пункта, по которым ее обвиняли, взамен на 8-месячное тюремное заключение.