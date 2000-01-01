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Белый дом: мирный план Трампа -выгодный для Израиля и ПА | Фото:26.07 07:31   MIGnews.com

Белый дом: мирный план Трампа -выгодный для Израиля и ПА

Долгожданный план США по мирному урегулированию между израильтянами и палестинцами будет включать в себя наиболее подробные предложения, которые когда-либо предлагались сторонам.

Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По данным издания Reuters, чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что этот план будет включать в себя важную экономическую составляющую.

Белый дом еще не объявляет о расписании выпуска плана, и чиновник отметил, что стратегия его реализации все еще разрабатывается.

Отметим, что ожидания, что Вашингтон начнет реализовывать этот план, увеличились в прошлом месяце, когда посланники Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший переговорщик Джейсон Гринблатт совершили поездку по региону.

Американский лидер уже давно пообещал попытаться достичь так называемой "сделки века", чтобы положить конец многолетнему израильско-палестинскому конфликту, но его усилия сорвались после решения перенести посольство США в Иерусалим.


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