Белый дом: мирный план Трампа -выгодный для Израиля и ПА
Долгожданный план США по мирному урегулированию между израильтянами и палестинцами будет включать в себя наиболее подробные предложения, которые когда-либо предлагались сторонам.
Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Белого дома.
По данным издания Reuters, чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что этот план будет включать в себя важную экономическую составляющую.
Белый дом еще не объявляет о расписании выпуска плана, и чиновник отметил, что стратегия его реализации все еще разрабатывается.
Отметим, что ожидания, что Вашингтон начнет реализовывать этот план, увеличились в прошлом месяце, когда посланники Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший переговорщик Джейсон Гринблатт совершили поездку по региону.
Американский лидер уже давно пообещал попытаться достичь так называемой "сделки века", чтобы положить конец многолетнему израильско-палестинскому конфликту, но его усилия сорвались после решения перенести посольство США в Иерусалим.