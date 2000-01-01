26.07 20:57 MIGnews.com

Посол ООН встретился с Исмаилом Ханийе в Газе

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Израильские СМИ сообщают о двух визитах, которые спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов совершил 26 июля в сектор Газа, где провел серию встреч с руководством ХАМАСа, чтобы остудить вновь накалившиеся отношения с Израилем.Утром в четверг он встретился с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийе, после чего покинул анклав, но пополудни вновь вернулся для дополнительных переговоров. Об этом сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на свой источник.В ХАМАСе подтверждают, что Младенов виделся с Ханийе, однако ни одна из сторон не обнародовала содержание переговоров.Позже в этот день в секторе Газа состоялась пресс-конференция, на которой представители ХАМАСа и других группировок заявили о том, что придерживаются подписанного в 2014 году соглашения о прекращении огня, обвинив Израиль в его нарушении."Израиль заплатит цену за свои недавние действия", - заявили в ХАМАСе, имея в виду трех своих боевиков, которые были ликвидированы в результате израильских авиаударов 25 июля.Однако во вторник в ХАМАСе сообщили, что лидеры группировки встречались с болгарским дипломатом и обсудили с ним ряд вопросов, включая экономический кризис в Газе и израильскую политику в отношении анклава.