Посол ООН встретился с Исмаилом Ханийе в Газе

Израильские СМИ сообщают о двух визитах, которые спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов совершил 26 июля в сектор Газа, где провел серию встреч с руководством ХАМАСа, чтобы остудить вновь накалившиеся отношения с Израилем.
Утром в четверг он встретился с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийе, после чего покинул анклав, но пополудни вновь вернулся для дополнительных переговоров. Об этом сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на свой источник.
В ХАМАСе подтверждают, что Младенов виделся с Ханийе, однако ни одна из сторон не обнародовала содержание переговоров.
Позже в этот день в секторе Газа состоялась пресс-конференция, на которой представители ХАМАСа и других группировок заявили о том, что придерживаются подписанного в 2014 году соглашения о прекращении огня, обвинив Израиль в его нарушении.
"Израиль заплатит цену за свои недавние действия", - заявили в ХАМАСе, имея в виду трех своих боевиков, которые были ликвидированы в результате израильских авиаударов 25 июля.
Однако во вторник в ХАМАСе сообщили, что лидеры группировки встречались с болгарским дипломатом и обсудили с ним ряд вопросов, включая экономический кризис в Газе и израильскую политику в отношении анклава.