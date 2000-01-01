26.07 14:02 MIGnews.com
Нетаниягу: противостояние с ХАМАСом - это испытание воли
Обращаясь сегодня к призывникам в ЦАХАЛ и пограничную полицию, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявив, что нынешний конфликт с ХАМАСом в Газе является "испытанием воли".
Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel
.
Глава правительства отметил, что Израиль "сделает все для защиты своих граждан".
"Мы имеем дело со сложными фронтами на севере и на юге", - предупредил премьер. –
"Вы пройдете тяжелую, но важную подготовку, которая даст вам инструменты для защиты себя и своей страны", - сказал Нетаниягу будущим защитникам государства.
Комментарии премьер-министра последовали за неделей самой серьезной напряженности
с ХАМАСом после войны 2014 года и вспышкой насилия вдоль границы с Газой.
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