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Нетаниягу: противостояние с ХАМАСом - это испытание воли | Фото:26.07 14:02   MIGnews.com

Нетаниягу: противостояние с ХАМАСом - это испытание воли

Обращаясь сегодня к призывникам в ЦАХАЛ и пограничную полицию, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявив, что нынешний конфликт с ХАМАСом в Газе является "испытанием воли".

Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel.

Глава правительства отметил, что Израиль "сделает все для защиты своих граждан".

"Мы имеем дело со сложными фронтами на севере и на юге", - предупредил премьер. –

"Вы пройдете тяжелую, но важную подготовку, которая даст вам инструменты для защиты себя и своей страны", - сказал Нетаниягу будущим защитникам государства.

Комментарии премьер-министра последовали за неделей самой серьезной напряженности с ХАМАСом после войны 2014 года и вспышкой насилия вдоль границы с Газой.


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