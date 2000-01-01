26.07 11:55 MIGnews.com

Газа: Израиль на коленях умоляет о прекращении огня

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Корреспондент 10-го канала израильского ТВ по арабским проблема Охад Хамо прокомментировал объявление ХАМАСа утром 26 июля об объявлении “высшей степени боевой готовности”.Хамо сказал, что “пока неясно, что это значит”, возможно даже и самому ХАМАСу.Наряду с этим, Хамо указал на то, что настроения по другую сторону границы совершенно отличаются от того, что думают в Израиле.Хамо сказал: “Я не знаю, поверите вы мне или нет. Есть очень интересная особенность того что происходит - в их нарративе. Если они еще и не празднуют победу - потому что не было большой операции, то, по меньшей мере, они полагают, что они взялись за вожжи, они контролируют события, они “подогревают” обстановку. Мы тут все время слышим о переговорах с Египтом. Израильская версия такова: ХАМАС умоляет Египет о том, чтобы тот договорился о прекращении огня, а Израиль говорит: нет”.Хамо продолжил: “Но если ты - житель Газы, ты слышишь совершенно другой рассказ. Ты слышишь, что Израиль на коленях приползает к Египту и умоляет и молит о перемирии”.Хамо подчеркнул: “Вы должны понимать, что в палестинской прессе на первые полосы вынесут любую фотографию с еврейским ребенком, бегущим в убежище. Они думают, что они контролируют ситуацию”.Хамо добавил: “Речь идет об интересном психологическом феномене. Значительная часть людей на той стороне уверена в том, что они говорят на равных с Израилем. И если мы рассматриваем психологию такой террористической организации, как ХАМАС, и психологию эскалации, следует учитывать эту уверенность в том, что именно Израиль - тот, кто гоняется за перемириями”.