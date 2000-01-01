Американские журналисты: нас атаковали солдаты ЦАХАЛа
Палестинцы жгли портреты президента США Дональда Трампа, протестуя в понедельник в Газе, а также в Иудее и Самарии против планов Вашингтона по проведению экономической конференции в Бахрейне.
Многие палестинские бизнес-группы заявили, что будут бойкотировать мероприятие 25-26 июня, объявленное как часть долгожданного израильско-палестинского мирного плана Белого дома и возглавляемое советником Трампа и зятем Джаредом Кушнером.
"Долой Бахрейн, долой Трампа, долой конференцию в Манаме", - скандировали толпы в Газе, которой управляет вооруженная исламистская группировка ХАМАС. Некоторые манифестанты жгли большие портреты Трампа, помеченные словами: "Вашингтон предлагает нам сделку дьявола".
Между тем, газета "Гаарец" пишет, что журналисты, которые освещали события в Иудее и Самарии, подверглись атаке, когда израильские солдаты применили в понедельник слезоточивый газ для разгона акции протеста.
Как сообщила журналистка Джейн Фергюсон из PBS, она и ее коллеги были среди тех, против кого военнослужащие ЦАХАЛа применили на этой неделе слезоточивый газ.