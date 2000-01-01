Европейские страны выделили 110 млн долларов для БАПОР
Во вторник было собрано более 110 миллионов долларов на конференции по взносам в поддержку агентства ООН по делам палестинских беженцев БАПОР, пишет The Times of Israel.
Глава БАПОР Пьер Крэхенбюль сказал, что финансирование позволит агентству, которое предоставляет палестинцам образование и медицинское обслуживание, покрыть расходы на предстоящие месяцы и избежать бюджетного кризиса.
Крэхенбюль поприветствовал финансовую помощь, отметив, что это "немаловажная сумма". Однако он сообщил, что БАПОР будет искать дополнительные средства для покрытия своего годового бюджета в размере 1,2 миллиардов долларов в сентябре.
"Мы надеемся, что это позволит удовлетворить многие потребности, которые возникнут у нас в ближайшие три-четыре месяца", – сказал он журналистам.
Хотя не было никаких сообщений о новых взносах от стран Персидского залива, но руководитель БАПОР подчеркнул, что они решительно поддержали работу агентства.
В конференции приняли участие около 35 государств, в основном европейские и арабские страны, при этом самый большой вклад внесли страны ЕС, Германия и Великобритания.
Конференция состоялась в тот же день, когда Белый дом обнародовал экономическую составляющую долгожданного ближневосточного мирного плана на конференции в Бахрейне, которую Палестинская администрация бойкотирует.
В прошлом году администрация Трампа сократила свое финансирование БАПОР, утверждая, что оно было ошибочным, поскольку Вашингтон продолжил работу над предложениями по израильско-палестинскому решению.
Советник по Ближнему Востоку США Джейсон Гринблатт в мае заявил Совету Безопасности, что агентство должно быть ликвидировано, а его услуги переданы странам, принимающим палестинских беженцев.