Кушнер: план Белого дома - это возможность века

Выступая во вторник на экономической конференции в столице Бахрейна, зять президента США и старший советник Белого дома Джаред Кушнер заявил, что долгожданный мирный план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта является для палестинцев "возможностью века".
"Согласование экономического пути продвижения вперед является необходимой предпосылкой для решения ранее неразрешимых политических вопросов", - сказал Кушнер, открывая конференцию в столице Бахрейна Манаме, которую Палестинская администрация бойкотирует.
Хотя двухдневная встреча не будет посвящена политическим решениям на Ближнем Востоке, Кушнер признал необходимость рассмотреть их позже.
"Чтобы быть ясным, экономический рост и процветание палестинского народа невозможны без прочного и справедливого политического решения конфликта, которое гарантирует безопасность Израиля и уважает достоинство палестинского народа", - отметил Кушнер.
"Мое прямое послание палестинскому народу заключается в том, что, несмотря на то, что говорят те, кто вас подвел в прошлом, президент Трамп и Америка не отказались от вас", - добавил он.
Напомним, что экономический план, обнародованный Белым домом в субботу, предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов долларов в течение 10 лет в Иудее и Самарии, а также в Газе и соседних арабских странах.
Стоит отметить, что власти ПА категорически отказываются ознакомиться с деталями предложения Белого дома, заявляя, что Вашингтон якобы пытается подкупить их своими деньгами.