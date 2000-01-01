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Границу Газы защитят лесопосадками 26.06 07:19   MIGnews.com

Границу Газы защитят лесопосадками

Несколько лет назад Керен Каемет Ле Исраэль объявила о начале проекта засадки лесом части территорий на границе с Газой. 25 июня было принято решение о расширении этого проекта. Теперь деревья будут высажены вдоль шоссе №34.

Цель проекта - защита от прямого пулеметного огня и противотанковых ракет.

Леса насадят также и вдоль других дорог на угрожаемых участках.

На первом этапе деревья высаживают на въезде в Натив Ха Асара, вдоль дороги №232 и в районе Кфар Аза. Затем деревья будут высажены от кибуца Эрез вдоль шоссе №34.


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