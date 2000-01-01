Границу Газы защитят лесопосадками

Несколько лет назад Керен Каемет Ле Исраэль объявила о начале проекта засадки лесом части территорий на границе с Газой. 25 июня было принято решение о расширении этого проекта. Теперь деревья будут высажены вдоль шоссе №34.
Цель проекта - защита от прямого пулеметного огня и противотанковых ракет.
Леса насадят также и вдоль других дорог на угрожаемых участках.
На первом этапе деревья высаживают на въезде в Натив Ха Асара, вдоль дороги №232 и в районе Кфар Аза. Затем деревья будут высажены от кибуца Эрез вдоль шоссе №34.