26.06 07:19 MIGnews.com

Границу Газы защитят лесопосадками

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Несколько лет назад Керен Каемет Ле Исраэль объявила о начале проекта засадки лесом части территорий на границе с Газой. 25 июня было принято решение о расширении этого проекта. Теперь деревья будут высажены вдоль шоссе №34.Цель проекта - защита от прямого пулеметного огня и противотанковых ракет.Леса насадят также и вдоль других дорог на угрожаемых участках.На первом этапе деревья высаживают на въезде в Натив Ха Асара, вдоль дороги №232 и в районе Кфар Аза. Затем деревья будут высажены от кибуца Эрез вдоль шоссе №34.