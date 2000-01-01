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Терроризм урезает электричество в Газе 26.06 16:20   MIGnews.com

Терроризм лишает Газу электричества

Пресс-секретарь координатора действий правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рукуна поделился видеороликом, в котором палестинцам в Газе сообщается, что терроризм не дает им увеличить количество часов подачи электроэнергии.

“От 85 до 75 танкеров с топливом заходят в Газу каждую неделю, что позволяет значительно увеличить количество часов подачи электроэнергии. Терроризм не дает вам этого”, – говорится в видеоролике.

Видеоролик было выпущен после того, как координатор действий правительства на территориях объявил во вторник, что остановит переправку топлива в Газу после 13 пожаров, которые вспыхнули в южном Израиле в понедельник утром.


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