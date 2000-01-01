26.06 15:19 MIGnews.com

У Ирана нет ответа: Израиль получит от Штатов новые самолеты

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США передадут Израилю многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor и ударный бомбардировщик B-52, которым противовоздушные силы Ирана ничего не смогут противопоставить.Об этом говорится в материале The Nationa linterest.Израиль, как правило, может купить у Соединенных Штатов Америки любое вооружение, которое захочет, на выгодных условиях. Однако, несмотря на необходимость обеспечения себя оружием, Иерусалим все же должен осторожнее тратить бюджетные деньги.Запрет экспортировать F-22 Raptor разрабатывался совместно с правительством Израиля, однако в Вашингтоне решили, что могут их продавать Иерусалиму без ограничений.Исторически сложилось так, что Израиль предпочитал самолеты, способные наносить наземные удары, но у Raptor не было достаточных технических возможностей для этого. Тогда Армия обороны Израиля закупила истребители F-15 и модернизировала их, переоборудовав в многоцелевые бомбардировщики.F-22, в принципе, уже отвечают нуждам страны по обеспечению превосходства в воздухе и, вероятно, прошли через подобный процесс. Противостояние с Ираном показало, что ВВС могут получить задание наносить удары на большие расстояния, в чем должны помочь тяжелые бомбардировщики B-52.В то же время, и уже стоящие на вооружении F-15 и F-16 при дозаправке могут уничтожать цели в Иране, но огромное расстояние ставит их в невыгодное положение, поскольку им придется проникать в защищенное воздушное пространство врага. Таким образом, бомбардировщик дальнего действия B-21 может стать для ВВС весьма привлекательным вариантом.Как бы там ни было, Израиль не эксплуатировал подобный класс самолетов еще с 1950-х. Тем не менее, ЦАХАЛ мог бы пересмотреть свою приверженность многоцелевым бомбардировщикам, осознав такую потребность, чтобы обходить иранские системы ПВО и доставлять тяжелые бомбы.Израиль, кроме того, заинтересован в закупке самонаводящихся противобункерных ракет MOP, способных уничтожить скрытые оружейные склады Ирана, на что он надеется уже 10 лет. До настоящего времени Штаты отказываются продавать такие ракеты израильтянам.Большую роль в этом вопросе играет тот факт, что у ЦАХАЛа есть проблемы со средствами доставки данного типа боеприпасов. Кроме того, возможность ударов израильской авиации по Ирану также не слишком радует США, так как это может нарушить хрупкий баланс на Ближнем Востоке. Однако изменения во внешней политике Белого дома могут нивелировать и это обстоятельство.