Оман открывает посольство в Иудее и Самарии

Правительство Омана объявило в среду о намерении открыть свое посольство в Рамалле, пишет The Times of Israel.
В Twitter МИД Омана говорится, что решение "является продолжением поддержки султанатом палестинского народа".
Дипломатический советник председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса уже приветствовал этот шаг.
Данное заявление было сделано в Бахрейне, где администрация Трампа проводит саммит по мирному плану США на Ближнем Востоке, посвященный палестинской экономике.
Оман, расположенный на восточной окраине Аравийского полуострова, проводит свою собственную внешнюю политику, часто противоречащую политике его соседей по Персидскому заливу, например поддерживает тесные связи с Ираном.
Однако недавно в Омане с визитом побывал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
В феврале султан Кабуса бин Саида заявил, что Оман не нормализует свои отношения с Еврейским Государством, пока не будет создано суверенное палестинское государство.