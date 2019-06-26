В МВФ рассказали, как спасти палестинскую экономику
Выступая перед участниками международной экономической конференции в столице Бахрейна, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что для экономического роста в Иудее и Самарии, а также в Газе, необходимо приложить усилия к созданию новых рабочих мест.
"Один из действительно хороших аспектов плана... заключается в том, что он определяет некоторые сектора, некоторые из промышленных и экономических секторов, которые будут способствовать созданию рабочих мест", – отметила Лагард.
По ее словам, это поможет местным жителям получать регулярное вознаграждение за свою работу.
Лидеры бизнеса и политики собрались в Бахрейне, чтобы обсудить план, который, по мнению Вашингтона, жизненно важен для прекращения давнего израильско-палестинского конфликта, но который палестинские лидеры назвали бессмысленным без политического решения.
Как известно, Белый дом готов выделить для развития экономики Ближнего Востока 50 миллиардов долларов в ближайшие десять лет.
Ожидается, что 28 миллиардов долларов будут выделены на реализацию проектов и создание рабочих мест в Иудее и Самарии, а также в Газе.