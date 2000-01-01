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Главный раввин Ирана: сионисты не представляют всех евреев | Фото:26.05 08:52   MIGnews.com

Главный раввин Ирана: сионисты не представляют всех евреев

Главный раввин Тегерана Иегуда Герами раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других граждан Израиля.

"Мы, иранские евреи, хотим послать это сообщение сионистам, и прежде всего Нетаниягу. Знайте, что вы не представляете иудаизм и не представляете весь еврейский народ. Вы представляете только идею политического движения, идеи и ценности которого противоречат идеям и ценностям нашей священной Торы", - заявил он в послании на иврите, которое транслировалось по государственным иранском телеканалам.

По его словам, иранские евреи осуждают действия правительства Израиля.

"Мы решительно осуждаем ваши агрессивные действия и подчеркиваем для всего мира: между иудаизмом и сионизмом – большая разница", - резюмировал Герами.


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