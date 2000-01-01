Ганц в южном Израиле: напряженность с Газой "не исчезнет"
Министр обороны Бенни Ганц совершил свою первую поездку в южный Израиль и в пограничный район Газы после вступления в должность. Он встретился с военными чиновниками и местными главами городов, сообщает его офис.
В ходе визита Ганц встретился с начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави, главой южного командования Герци Халеви и командиром дивизии "Газа" Элиэзером Толедано, а также с другими офицерами более низкого ранга, сообщает министерство обороны.
Согласно новостному сайту Walla, в ходе визита Ганц заявил, что напряженность в Газе еще долго "не исчезнет". По его словам, она "останется с нами на несколько лет… будут взлеты и падения, и мы готовы ко всему".
Помимо офицеров ЦАХАЛа, министр обороны также встретился с главами пограничных городов и совершил поездки по всему региону.