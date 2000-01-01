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COGAT: аннексия может привести к `волне террора` | Фото:26.05 16:41   MIGnews.com

COGAT: аннексия может привести к "волне террора"

Генерал-майор COGAT Камиль Абу Рукун предупредил о потенциальной волне насилия со стороны палестинцев, если правительство выполнит планы по односторонней аннексии частей Западного берега. Об этом он сообщил главе штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Авиву Кохави и министру обороны Бенни Ганцу.

В заявлении говорится, что аннексия "может привести к волне террористических атак и нарушении сотрудничества в области безопасности с Палестинской администрацией".

На прошлой неделе президент ПА Махмуд Аббас объявил, что его силы безопасности прекращают координацию с Израилем. Тем не менее, Рамалла послала в Израиль сообщение о том, что не допустит террористических атак против израильтян или массового народного восстания.

В ЦАХАЛа, в свою очередь, опасаются действий со стороны террористической организации ХАМАС, которая контролирует Газу.


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