26.05 14:18 MIGnews.com
Суд вынес решение по педофилу Малке Лейфер
Суд постановил, что педофил Малка Лейфер психически пригодна для экстрадиции.
Соответствующее решение было вынесено во вторник, 26 мая.
В постановлении уточняется, что Лейфер психически пригодна для экстрадиции в Австралию, где ей предъявлено обвинение в 74 случаях сексуального насилия над детьми.
"Я поддерживаю мнение группы экспертов", – говорит судья Хана-Мирьям Ломп.
Против 52-летней Малки Лейфер возбуждено уголовное дело в Австралии за 74 случая жестокого обращения с детьми, включая 13 случаев развращения малолетних и 11 обвинений в изнасиловании.
Защита преступницы утверждала, что Лейфер не в себе, потому не может предстать перед судом в Австралии. Тем временем, психиатры говорили, что она симулирует.
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