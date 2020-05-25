26.05 11:15 MIGnews.com

Видео: "Хизбалла" угрожает Израилю катастрофой с севера

סרטון (חדש, לפי המדווח) של חזבאללה מציג מיומנויות קרב. הסרטון, שמלווה בחלקו בכיתוביות בעברית ובאמירה התנ"כית "מצפון תיפתח הרעה",מופנה לישראל. עם זאת, עד שיחליטו בביירות ובטהראן להפנות את הנשק לעבר ישראל, ימשיכו המיומנויות הללו של חזבאללה לשמש להרג סונים במלחמות בתימן ובסוריה. pic.twitter.com/24yuo533QF — Yossi Mansharof (@Yossi_Mansharof) May 25, 2020

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"Хизбалла" обнародовала видео боевой подготовки подразделений специального назначения Радуан.По данным Ynet, ролик размещен в социальных сетях, связанных с Ираном, а также в YouTube, откуда был позже удален.На кадрах показано, как боевики демонстрируют навыки стрельбы из различных видов оружия и подготовку к рукопашному бою. В качестве мишени они используют щиты с изображением звезды Давида.В конце ролика появляется текст на иврите и английском с цитатой из Корана: Сура 9. Покаяние, 5-й аят. "Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду".Также было написано: "С севера хлынет беда на всех, кто живет в этой стране", – Иеремия 1, стих 14.