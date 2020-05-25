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Видео: `Хизбалла` угрожает Израилю катастрофой с севера | Фото:26.05 11:15   MIGnews.com

Видео: "Хизбалла" угрожает Израилю катастрофой с севера

"Хизбалла" обнародовала видео боевой подготовки подразделений специального назначения Радуан.

По данным Ynet, ролик размещен в социальных сетях, связанных с Ираном, а также в YouTube, откуда был позже удален.

На кадрах показано, как боевики демонстрируют навыки стрельбы из различных видов оружия и подготовку к рукопашному бою. В качестве мишени они используют щиты с изображением звезды Давида.

В конце ролика появляется текст на иврите и английском с цитатой из Корана: Сура 9. Покаяние, 5-й аят. "Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду".

Также было написано: "С севера хлынет беда на всех, кто живет в этой стране", – Иеремия 1, стих 14.




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