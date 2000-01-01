26.05 07:59 MIGnews.com

Израиль расширит зону рыболовства в Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) генерал-майор Камил Абу Рукун объявил в субботу вечером, что с утра воскресенья промысловый район в Газе будет расширен до 15 морских миль.«Этот шаг является частью гражданской политики, направленной на предотвращение ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, и политики, которая проводит различие между терроризмом и необразованным населением», - сказал он.«Реализация этого шага обусловлена соблюдением соглашения рыбаками в Газе. Следует подчеркнуть, что отклонение от согласованных диапазонов будет невозможным, и силы безопасности будут соответствующим образом обрабатывать любое отклонение », - добавил Абу Рукун.