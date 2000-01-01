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Израиль расширит зону рыболовства в Газе 26.05 07:59   MIGnews.com

Израиль расширит зону рыболовства в Газе

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) генерал-майор Камил Абу Рукун объявил в субботу вечером, что с утра воскресенья промысловый район в Газе будет расширен до 15 морских миль.

«Этот шаг является частью гражданской политики, направленной на предотвращение ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, и политики, которая проводит различие между терроризмом и необразованным населением», - сказал он.

«Реализация этого шага обусловлена соблюдением соглашения рыбаками в Газе. Следует подчеркнуть, что отклонение от согласованных диапазонов будет невозможным, и силы безопасности будут соответствующим образом обрабатывать любое отклонение », - добавил Абу Рукун.


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