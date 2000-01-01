26.05 07:11 MIGnews.com

Палестинцы предотвратили теракт смертницы ISIS в Израиле

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Газета Едиот Ахронот сообщает о том, что палестинские спецслужбы предотвратили теракт смертницы Исламского Государства в Израиле. Целью теракта было “потрясти основы региональной стабильности”.23-летняя палестинка из Калькилии, завербованная через Telegram должна была взорваться на территории Израиля. Она была арестована две недели назад силами безопасности Палестинской автономии.О причинах ареста Алаа Башир, учительницы Корана из деревни Джинспут близ Калькилии власти первоначально ничего не сообщали. За арестом последовала масштабная кампания в социальных сетях с требованием освободить террористку. Арест вынудил власти издать туманное и необычное для них заявление, согласно которому они “предотвратили акт, угрожающий региональной стабильности”.Но Едиот Ахронот, со ссылкой на высокопоставленные источники в палестинской службе безопасности утверждает, что Башир была завербована с целью взорваться на территории Израиля. На следствии Башир показала, что поддерживала контакт с оперативниками ISIS, базирующимися в Сирии и Газе через Telegram.Эти оперативники посредством передаваемых через Telegram инструкций и памфлетов научили ее изготовлению мощных самодельных взрывных устройств, и она выразила готовность совершить атаку, в ходе которой она сама подорвет пояс шахида.По данным палестинских источников, Башир на протяжении некоторого времени выражает симпатии к салафитам. первоначально она была связана с Аль-Каидой, а потом - с ISIS. Источник подчеркивает, что Башир страдала от “серьезных социальных проблем” и приняла решение покончить с собой посредством масштабной террористической атаки в Израиле.Это дело породило серьезное смятение в структурах автономии, поскольку Башир является племянницей высокопоставленного офицера службы безопасности.Предотвращение террористической атаки произошло на фоне крайней напряженности отношениях между Израилем и Палестинской автономией. Причиной является то, что Израиль вычитает из суммы трансферов автономии деньги, идущие на пособия террористам и их семьям. В ответ автономия вообще отказалась получать деньги от Израиля - до тех пор, пока он не начнет переводить их в полном объеме. В результате автономию поразил серьезный финансовый кризис. Власти были вынуждены резко сократить зарплаты госслужащим. на протяжении последних трех месяцев десятки тысяч членов палестинской службы безопасности получают только половину зарплаты.