Палестинцы предотвратили теракт смертницы ISIS в Израиле
Газета Едиот Ахронот сообщает о том, что палестинские спецслужбы предотвратили теракт смертницы Исламского Государства в Израиле. Целью теракта было “потрясти основы региональной стабильности”.
23-летняя палестинка из Калькилии, завербованная через Telegram должна была взорваться на территории Израиля. Она была арестована две недели назад силами безопасности Палестинской автономии.
О причинах ареста Алаа Башир, учительницы Корана из деревни Джинспут близ Калькилии власти первоначально ничего не сообщали. За арестом последовала масштабная кампания в социальных сетях с требованием освободить террористку. Арест вынудил власти издать туманное и необычное для них заявление, согласно которому они “предотвратили акт, угрожающий региональной стабильности”.
Но Едиот Ахронот, со ссылкой на высокопоставленные источники в палестинской службе безопасности утверждает, что Башир была завербована с целью взорваться на территории Израиля. На следствии Башир показала, что поддерживала контакт с оперативниками ISIS, базирующимися в Сирии и Газе через Telegram.
Эти оперативники посредством передаваемых через Telegram инструкций и памфлетов научили ее изготовлению мощных самодельных взрывных устройств, и она выразила готовность совершить атаку, в ходе которой она сама подорвет пояс шахида.
По данным палестинских источников, Башир на протяжении некоторого времени выражает симпатии к салафитам. первоначально она была связана с Аль-Каидой, а потом - с ISIS. Источник подчеркивает, что Башир страдала от “серьезных социальных проблем” и приняла решение покончить с собой посредством масштабной террористической атаки в Израиле.
Это дело породило серьезное смятение в структурах автономии, поскольку Башир является племянницей высокопоставленного офицера службы безопасности.
Предотвращение террористической атаки произошло на фоне крайней напряженности отношениях между Израилем и Палестинской автономией. Причиной является то, что Израиль вычитает из суммы трансферов автономии деньги, идущие на пособия террористам и их семьям. В ответ автономия вообще отказалась получать деньги от Израиля - до тех пор, пока он не начнет переводить их в полном объеме. В результате автономию поразил серьезный финансовый кризис. Власти были вынуждены резко сократить зарплаты госслужащим. на протяжении последних трех месяцев десятки тысяч членов палестинской службы безопасности получают только половину зарплаты.