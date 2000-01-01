26.05 21:22 MIGnews.com

Появилась запись поджога поля израильским военнослужащим

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Израильский поселенец ранее в этом месяце снял на камеру поджег палестинского поля на севере Западного берега военнослужащим в увольнении, сообщает общественная телекомпания "Кан". Об этом сообщает Times of Israel.На прошлой неделе правозащитная группа "Бецелем" обнародовала видеозапись инцидента, произошедшего 17 мая, когда израильский поселенец, вооруженный винтовкой "Тавор", склоняется над полем, принадлежащим фермерам из деревни Уриф, недалеко от поселения Ицхар и поджигает его.ЦАХАЛ заявил, что отстранил солдата от его боевого подразделения, и полиция начала расследование этого инцидента.