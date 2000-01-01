26.05 07:07 MIGnews.com

Сторонники "Хизбаллы" подожгли минное поле у Метулы

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Десятки сторонников “Хизбаллы” устроили демонстрацию, посвященную 17-й годовщине эвакуации ЦАХАЛа из Ливана.Демонстрация проходила с ливанской стороны границы напротив Метулы. Ливанцы размахивали флагами “Хизбаллы” и шиитского движения Амаль. Они подожгли минное поле и метали камни через границу. К месту событий прибыла группа военных и открыла огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрантов.Из-за пожара и стрельбы израильские власти закрыли для посетителей заповедник Нахаль Аюн.В связи с 17-летием “освобождения” выступил генеральный секретарь “Хизбаллы” шейх Насралла. Он сказал: “Мы должны напоминать новому поколению, что освобождение, пережитое нами в 2000 стало результатом жертв и сопротивления в Ливане. Мы переживаем сложный период. Мы не можем рассчитывать на то, что другие вмешаются и помогут решить наши проблемы. Мы должны брать инициативу в собственные руки”.