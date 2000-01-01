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Протесты на границе с Газой: 8 000 палестинцев | Фото:26.04 21:10   MIGnews.com

Протесты на границе с Газой: 8 000 палестинцев

В пятницу, 26 апреля, около 8 000 палестинцев приняли участия в протестах на границе с Газой, некоторые из них устроили беспорядки и бросали камни и самодельные зажигательные устройства в солдат ЦАХАЛа, которые отвечали применением слезоточивого газа. По данным министерства здравоохранения Газы под управлением ХАМАСа, 31 человек был ранен.

ЦАХАЛ никак не прокомментировал эту информацию.

Протесты вспыхивали в различных местах вдоль границы под знаменем продолжающихся демонстраций "Марш возвращения". Столкновения также состоялись на фоне продолжающихся усилий по выполнению соглашений о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой "ХАМАС".

Египет, Организация Объединенных Наций и Катар недавно поучаствовали в принятия соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Соглашения включают в себя перемирие, в обмен на ослабление Израилем некоторых ограничений на передвижение людей и товаров в и из прибрежного анклава.


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