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Вдова раввина Эттингера: `Сноса стены недостаточно` | Фото:26.04 17:01   MIGnews.com

Вдова раввина Эттингера: "Сноса стены недостаточно"

Тамар Эттингер, вдова раввина Ахиада Эттингера, раскритиковала снос дома террориста, убившего ее мужа при нападении на перекрестке Ариэль. "Нет никакого существенного шага в том, чтобы разрушить стену, даже не комнату, в доме террориста", - сказала Эттингер в интервью Kan News в среду.

Ночью ЦАХАЛ разрушил дом Омара Абу Лейлы и его семьи в городе Завия, к западу от Ариэля, в Самарии. Во время семичасовой операции по сносу жители города пытались противостоять израильским силами, швыряя камни в солдат. Тем не менее, Тамар поблагодарила солдат ЦАХАЛа в интервью TPS ранее.

"Мы очень ценим и хвалим солдат и силы безопасности, которые рискнули выйти и снести дом террориста, убившего моего мужа". Но Эттингер добавила, что сам снос был неполноценным и что семья террориста должна быть изгнана в качестве средства устрашения для будущих нападений.

"При этом мы призываем правительство Израиля изменить свою политику и понять, что это не одиночки - это враг, который нападает на нас и пытается уничтожить нас, он имеет целую систему образования, направленную на эту цель! Поэтому наш ответ должен быть соответствующим."

"Тот, кто не может жить здесь с нами мирно - ему и его семье здесь не место! Мы призываем премьер-министра и органы безопасности принять меры по немедленному изгнанию семьи террориста и изгнать каждую семью, которая воспитывает убийцу. Это настоящий путь к сдерживанию."


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