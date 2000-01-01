Отчет: ХАМАС меняет тактику в сборе биткоинов

Вооруженное крыло ХАМАСа использует все более сложные методы сбора средств через биткоины, отмечают исследователи, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются регуляторы при отслеживании финансирования криптовалюты подразделений, определенных некоторыми как террористические группы.
Находящаяся в Газе бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам", которая запрещена Соединенными Штатами и Европейским союзом, призывает своих сторонников делать пожертвование с использованием цифровой валюты в рамках кампании по сбору средств, объявленной онлайн в конце января.
Первоначально группировка призывала доноров отправлять биткоины на один цифровой адрес.
Однако, согласно исследованию, переданному Reuters ведущей фирмой по анализу блокчейнов Elliptic, в последние недели он изменил механизм, а его веб-сайт генерирует новый цифровой кошелек с каждой транзакцией.
По мнению исследователей, компаниям во всем мире становится все труднее следить за финансированием криптовалюты группы. Один цифровой кошелек может быть помечен красной биржей для обмена криптовалютами, что теоретически позволяет им предотвращать перемещение средств через свои системы к этому месту назначения.
Но разные кошельки для каждого пожертвования делают эту так называемую пометку намного более сложной, говорят эксперты.
Исследование Elliptic показало, что с 26 марта по 16 апреля 0,6 биткоин - стоимостью около 3300 долларов - было отправлено на кошельки, созданные на сайте. В общей сложности, четырехмесячная кампания по сбору средств привлекла около 7400 долларов, говорится в сообщении фирмы.
Представитель ХАМАСа, который правит палестинской территорией Газы с 2007 года, отказался комментировать исследование Elliptic.
Такие средства составляют долю от десятков миллионов долларов ежегодного финансирования, которое, по словам Израиля и США, ХАМАС получает от Ирана. Тем не менее, кампания дает представление о том, как запрещенная группа занималась сбором биткоинов.
"Они все еще находятся в стадии эксперимента - пробуют это, видят, сколько они могут поднять, и работает ли это", сказал соучредитель Elliptic Том Робинсон.
Иран публично не детализировал свое финансирование ХАМАСа, хотя и не отрицал свою поддержку этой группе.