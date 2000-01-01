26.04 08:12 MIGnews.com

Отчет ООН: 40 погибших, 5 511 пострадавших у границы Газы

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Сорок погибли и 5 511 палестинских арабов пострадали во время массовых беспорядков у границы между Газой и Израилем, начавшихся 30 марта. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Как известно, в рамках так называемого "марша возвращения", сотни палестинцев собираются каждую пятницу у израильской границы и устраивают массовые беспорядки.Так, 2569 арабов были госпитализированы в государственные больницы, 773 человек – в частные, а остальные получили медицинскую помощь на месте. Из тех, кто находился в государственных больницах – 1499 палестинцев получили огнестрельные ранения, 107 – ранены резиновыми пулями, 408 – газовым баллончиком, и 582 человека получили другие виды травм.Отмечается, что среди пострадавших было 454 несовершеннолетних.Отчет был создан и опубликован на основе предварительных данных министерства здравоохранения ПА. В УКГВ заявили, что информация о жертвах и пострадавших постоянно обновляется.