Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Отчет ООН: 40 погибших, тысячи пострадавших у границы Газы26.04 08:12   MIGnews.com

Отчет ООН: 40 погибших, 5 511 пострадавших у границы Газы

Сорок погибли и 5 511 палестинских арабов пострадали во время массовых беспорядков у границы между Газой и Израилем, начавшихся 30 марта. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как известно, в рамках так называемого "марша возвращения", сотни палестинцев собираются каждую пятницу у израильской границы и устраивают массовые беспорядки.

Так, 2569 арабов были госпитализированы в государственные больницы, 773 человек – в частные, а остальные получили медицинскую помощь на месте. Из тех, кто находился в государственных больницах – 1499 палестинцев получили огнестрельные ранения, 107 – ранены резиновыми пулями, 408 – газовым баллончиком, и 582 человека получили другие виды травм.

Отмечается, что среди пострадавших было 454 несовершеннолетних.

Отчет был создан и опубликован на основе предварительных данных министерства здравоохранения ПА. В УКГВ заявили, что информация о жертвах и пострадавших постоянно обновляется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:34
Израиль: жертвами непогоды стали 2 человека
09:19
"Возмездие за Т4 неизбежно, Тель-Авив сравняют с землей"
09:00
Видео: МАГАВ нашел фабрику по выпуску фальшивой водки
08:43
Макрон: Франция не будет прежней без евреев
08:02
В Ришон ле Цион затопило торговый центр  
07:11
Либерман встретился с бизнесменами – новыми репатриантами
06:49
Потоп в Негеве: танк ЦАХАЛа ушел под воду  
06:13
Созданы кроссовки с подошвой из жвачки
05:22
Новорождённому сыну принца Уильяма дали "сильное имя"
04:24
Составлен ТОП-стран ЕС с самым большим госдолгом
03:17
Видео: женщина подставила подножку ребенку в кафе  
01:25
Посол РФ: Россия всегда учитывает интересы Израиля
00:42
Нетаниягу встретил израильских победителей-роботехников
23:27
Рождение британского принца отметили пушечным залпом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus