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В Египте перехвачено оружие, купленное ХАМАСом у КНДР 26.04 11:41   MIGnews.com

В Египте перехвачено оружие, купленное ХАМАСом у КНДР

Газета New York Times опубликовала новые подробности ликвидации “инженера “ ХАМАСа Фади аль-Батша в Малайзии.

New York Times утверждает, что Батш был ликвидирован Моссадом, и этот факт “подтверждается представителями разведок ближневосточных стран”.

По данным газеты ликвидация Батша - лишь один из эпизодов в глобальной войне Израиля против ХАМАСа, его попыток приобрести новейшие вооружения и расширить источники финансирования.

New York Times перечисляет другие эпизоды этой войны - кроме идентичной ликвидации другого инженера - Мухаммеда Завахри в Тунисе в 2016 году, ШАБАК опубликовал документы, разоблачающие финансовые структуры ХАМАСа в Турции, в январе этого года в Ливане был взорван специалист ХАМАСа по ракетам Мухаммед Хамдан, была разоблачена сеть по финансированию ХАМАСа в Катаре, и сеть по вербовке ученых и студентов в Малайзии.

Газета также пишет о том, что Батш был центральной фигурой в переговорах между ХАМАСом и северокорейским режимом о поставках оружия в Газу. По данным New York Times, Египет недавно перехватил на Синае партию “компонентов, используемых в системах наведения высокоточных ракет, предназначенных для Газы” и произведенных в Северной Корее. газета также указывает на недавнее сообщение о том, что КНДР открыла подставную компанию в Куала-Лумпуре для продажи подобных систем в обход международных санкций.
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