26.04 08:55 MIGnews.com

В ПА объявили всеобщую забастовку

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Национальный комитет поддержки голодовки палестинских заключенных объявил всеобщую забастовку в поддержку террористов, которые объявили голодный бунт в израильских тюрьмах. Демонстрации пройдут на площадках в Иудее и Самарии, которые будут согласованы с ПА, пишет "Аруц Шева".Согласно опубликованному сообщению, в забастовке примут участие все школы, кроме 12-классников, университеты и государственные учреждения, за исключением тех, что оказывают медицинские услуги.Как сообщил агентству SAFA член комитета Амани Сархана, целью акции является демонстрация солидарности с заключенными террористами.Согласно плану, в каждом арабском городе Иудеи и Самарии пройдет центральный митинг, который будет включать шествие в сторону палаток протеста. Стоит отметить, что в прошлом подобные мероприятия неизменно сопровождались широкомасштабными столкновениями с израильскими силами безопасности.