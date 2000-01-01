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Из-за левых: до смерти замучен араб, продавший землю евреям 26.04 12:01   MIGnews.com

Из-за левых: до смерти замучен араб, продавший землю евреям

Известный левый активист Эзра Нави выдал палестинским властям араба, продавшего свою землю поселенцам.

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в его распоряжении есть запись разговора Эзра Нави с офицером палестинской службы превентивной безопасности.

Нави рассказывает о продавце - Абу Халиле. После этого он говорит: “Вы превентивная служба, вы должны его поймать и убить. И до того, как вы его убьете, надо его пытать”.

Соответствующие подтверждения - перехват разговора и палестинского офицера, несколько месяцев находятся в прокуратуре. Абу Халил был убит в палестинской тюрьме.

Прокуратура пока отказывается комментировать данную информацию.
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