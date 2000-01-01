Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Депутат-араб назвал Израиль `расистским` государством 26.04 10:56   MIGnews.com

Депутат-араб назвал Израиль "расистским" государством

Представитель Объединенного арабского списка в Кнессете, депутат Талеб Абу Арар, обвиняет Израиль в ответственности за "расистские атаки" против израильских арабов.

"Палестинское присутствие в Беэр-Шеве бесит расистов, которые хотят сохранить еврейский характер города", - говорит арабский депутат.

Таким образом он прокомментировал арест 6 человек, включая солдат ЦАХАЛа, которые нападали на арабов, что встречались с еврейками.

Кроме того, Абу Арар назвал ограничением арабского присутствия в Беэр-Шеве закрытие знаменитого бедуинского рынка и прекращение печати арабских надписей на автобусах.

Бедуинский рынок перестал работать в феврале этого года. В муниципалитете заявили, что он утратил свою уникальность и аутентичность. Бывшая когда-то центром еврейских лавок главная базарная площадь города теперь заполнена бедуинскими магазинами и многие евреи попросту боятся делать там покупки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:01
Из-за левых: до смерти замучен араб, продавший землю евреям
11:41
Шойгу назвал действия США в Сирии угрозой российским военным
10:53
На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
10:34
Марин Ле Пен запретит халяль и ритуальный убой скота
10:15
День Независимости Израиля в лесах и парках ЕНФ-ККЛ
09:55
Евреи Германии предлагают отправлять беженцев в концлагеря
09:43
Шарапова вернется на корт после дисквалификации за мельдоний
09:32
США устанавливают в Южной Корее новые элементы ПРО THAAD
09:16
Израиль: рост цен на жилье остановился
08:55
В ПА объявили всеобщую забастовку
08:45
Китай построил и спустил на воду свой первый авианосец  
08:09
Два мальчика взорвались в Негеве
07:30
Израильтяне довольны своей культурной жизнью
07:19
Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus