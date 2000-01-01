26.04 10:56 MIGnews.com

Депутат-араб назвал Израиль "расистским" государством

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Представитель Объединенного арабского списка в Кнессете, депутат Талеб Абу Арар, обвиняет Израиль в ответственности за "расистские атаки" против израильских арабов."Палестинское присутствие в Беэр-Шеве бесит расистов, которые хотят сохранить еврейский характер города", - говорит арабский депутат.Таким образом он прокомментировал арест 6 человек, включая солдат ЦАХАЛа, которые нападали на арабов, что встречались с еврейками.Кроме того, Абу Арар назвал ограничением арабского присутствия в Беэр-Шеве закрытие знаменитого бедуинского рынка и прекращение печати арабских надписей на автобусах.Бедуинский рынок перестал работать в феврале этого года. В муниципалитете заявили, что он утратил свою уникальность и аутентичность. Бывшая когда-то центром еврейских лавок главная базарная площадь города теперь заполнена бедуинскими магазинами и многие евреи попросту боятся делать там покупки.