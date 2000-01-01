26.04 07:19 MIGnews.com

Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны

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Предстоящее прекращение подачи электричества в секторе Газа из-за израсходования топлива может привести к новому конфликту между ХАМАСом и Израилем. Об этом изданию Times of Israel высокопоставленный офицер израильской армии рассказал на правах анонимности 25 апреля.Напомним, что перед анклавом возникла перспектива остаться без электроподачи из-за отключения последней работавшей электростанции на фоне очередного денежного спора между ХАМАСом и ПА."В этой истории возникает дилемма ХАМАСа – куда вы дели деньги? На военные нужды или нужды граждан Газы? Есть вероятность того, что это может привести ХАМАС к столкновению с Израилем", - сказал источник сайта.Военное командование уже давно предупреждает о последствиях для безопасности в случае полномасштабного гуманитарного кризиса в Газе, а планы Махмуда Аббаса прекратить финансирование анклава может очень сильно этот кризис усугубить.Недостаток энергии – давний предмет споров между ФАТХом и ХАМАСом. На прошлой неделе жители сектора Газа жили в режиме 4-часовой подачи электроэнергии, больницы тоже стоять на пороге полного исчерпания резервного топлива для генераторов.Помимо этого, неназванный офицер поднял вопрос работы израильской армии за пределами страны. По его словам, авиаудар, который израильские ВВС нанесли в Сирии 17 марта, уничтожил "100 ракет, которые предназначались Хизбалле". Источник также сообщил, что военное командование заранее не координирует свои авианалеты с Россией.